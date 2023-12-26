Esta es la adorable historia del gatito que conquistó Internet al rescatar a su dueño

En el maravilloso mundo de las mascotas, hay historias que trascienden lo adorable para convertirse en auténticos fenómenos virales y esta es una de esas que nos recuerdan por qué amamos a los gatitos.

Video de gato abriendo la puerta a su dueño se hace viral

Imaginen la escena: un día tranquilo en casa, hasta que nuestro protagonista se encuentra de repente atrapado en su propio balcón. Para aquellos que vivimos solos, este escenario puede volverse una pesadilla. Pero, como en un giro de guión perfecto, entra en escena nuestro adorable felino, listo para salvar el día.

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Sí, estás leyendo bien. Resulta que este gato, al que su dueño solo consideraba un experto en ronroneos, demostró tener habilidades secretas dignas de un superhéroe. Con un toque de ingenio felino, el minino se embarcó en una misión de rescate que ha dejado a todos boquiabiertos.

Pero ¿cómo logró el gato abrir la puerta? El dueño, inicialmente reticente a pedir ayuda a su mascota y un tanto incrédulo, decidió grabar la situación. ¡Y vaya sorpresa se llevó! El gato, con movimientos ágiles y precisos, se convirtió en el héroe inesperado al abrir la puerta, liberando a su dueño y ganándose el corazón de las redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales comenzaron a hacer tendencia el momento y comentarios como “mis gatos no tienen esa actualización”, “los gatos dominan el mundo”, “la gatos son demasiado inteligentes” y “que bonito tu náhuatl”, se hicieron en presentes en el TikTok.

¿Por qué son tan inteligentes los gatos?

Cabe destacar que los gatos son considerados animales inteligentes por su habilidad para comprender la permanencia del objeto, aprender mediante observación e interacción con los humanos y su capacidad de adaptación y supervivencia.

Su destreza cognitiva se evidencia en la formación de vínculos afectivos, la detección de intenciones humanas y la diferenciación entre conocidos y extraños. Aunque comparar su inteligencia con la humana es complejo, estudios sugieren que poseen una inteligencia similar a la de un niño de dos años.

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