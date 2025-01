SEP confirma que no hay clases el 31 de enero y 3 de febrero

Después del regreso a las aulas a inicios de enero de 2025, los estudiantes de educación básica en México (preescolar, primaria y secundaria) tienen un motivo más para sonreír: ¡se acerca el primer megapuente del año! La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado un descanso que abarcará varios días, permitiendo a los alumnos recargar energías y disfrutar de un tiempo extra. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta suspensión de clases? A continuación te lo explicamos.

¿Qué pasa el viernes 31 de enero que no hay clases, de acuerdo con la SEP?

Según el calendario escolar de la SEP, el megapuente inicia el viernes 31 de enero. Este día no habrá actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE) . Estas reuniones son fundamentales para la organización y el buen funcionamiento de las escuelas, ya que directivos y docentes se reúnen para abordar temas relevantes sobre el desarrollo de los planteles educativos. Así que, mientras los maestros trabajan en la mejora continua de la educación, los alumnos podrán disfrutar de un día libre adicional.

¿Y qué hay del lunes 3 de febrero?

La buena noticia es que el descanso no termina el viernes. El fin de semana se extiende gracias a la conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana. Originalmente, esta celebración es el 5 de febrero, pero, como es costumbre, se recorre al primer lunes de febrero, que en este caso es el día 3. Esta fecha es un día feriado oficial en México, lo que significa que no solo no hay clases, sino que también muchas empresas suspenden actividades laborales.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) , el 3 de febrero es un día inhábil. Esto significa que, si un trabajador es requerido para laborar en esta fecha, tiene derecho a recibir un pago triple por sus servicios. Así que, tanto estudiantes como trabajadores, en general, se ven beneficiados por este puente.