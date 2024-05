SEP: ¿En qué escuelas suspenderán clases por desabasto de agua?

La segunda ola de calor está causando serios estragos en nuestro país, sobre todo por la intensa sequía que se ha registrado y que tiene en niveles críticos a las presas, represas y cuerpos de agua que alimentan a México. Esto ha afectado considerablemente a algunas escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismas que han tenido que tomar cartas en el asunto y suspender las clases presenciales debido a la falta de agua.

En diversas entidades del país las clases a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) se han visto interrumpidas por cuestiones ajenas al calendario escolar de SEP y relacionadas con el clima que han afectado el abasto de agua.

¿En qué estado se suspende las clases presenciales?

Autoridades del estado de San Luis Potosí han dado a conocer que habrá cortes de agua en algunas colonias debido a la sequía que azota a la mayor parte del territorio nacional, lo que ha obligado a algunas escuelas a suspender sus actividades en los planteles hasta garantizar el abasto de agua.

La SEP de San Luis Potosí informó que al menos tres escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) han tenido que volver a las clases a distancia y de forma virtual debido a la escasez de agua, principalmente en el Barrio de San Miguelito.

“La falta de acceso de las pipas de agua a la zona se debe a que muchas calles y vialidades están muy angostas o están en proceso de reparación, lo que dificulta que los camiones puedan abastecerlas”, dijeron las autoridades.

Además de San Luis Potosí, en Tamaulipas la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) llevará a cabo trabajos al sur de la ciudad, por lo que las autoridades aseguraron que los padres de familia tienen la decisión final de enviar o no enviar a sus hijos a la escuela, y de no hacerlo no habrá consecuencia alguna.

¿Qué es la sequía? La sequía es un fenómeno climático caracterizado por una escasez prolongada de lluvias en una región específica, lo que conduce a la falta de agua en el suelo, los cuerpos de agua y los recursos hídricos en general. La sequía puede ser tanto meteorológica como hidrológica.