Séptima extinción masiva de la Tierra: ¿Cuándo inicia?

En la naturaleza, todo se encuentra en constante cambio y el planeta Tierra no es la excepción. Sin embargo, para comprender más a fondo la composición biótica y abiótica de nuestro mundo, los científicos estudian su historia y consideran que se han desarrollado seis extinciones masivas a lo largo de millones de años. Así que, dentro de un tiempo, estaríamos hablando de una séptima extinción masiva de la Tierra.

De acuerdo con portales especializados, una extinción masiva de la Tierra, es un evento que se da en un periodo corto de tiempo geológico en el que desaparece un alto porcentaje de la biodiversidad en el mundo.

¿Cuándo inicia la séptima extinción masiva en la Tierra?

Ahora bien, se piensa que la sexta extinción masiva fue hace 65.5 millones de años y terminó con la existencia de los dinosaurios. Por lo que, en tiempos actuales, estaríamos viviendo la séptima extinción masiva de la Tierra.

Todo esto según un grupo de investigadores de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech, quienes están a cargo de un estudio que muestra cambios importantes en las condiciones ambientales de la Tierra y un declive poblacional.

¿Cómo descubrieron la séptima extinción masiva en la Tierra?

Por medio de un documento en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, estos científicos explican que “ocurrió una extinción similar hace 550 millones de años durante el período Ediacárico”.

Sin embargo, consideran una sexta extinción masiva en la Tierra debido a que el porcentaje de organismos perdidos es similar a los anteriores eventos en donde los cambios ambientales fueron los responsables de la pérdida del 80% de todas las criaturas ediacáricas (primeras formas de vida multicelulares complejas) aproximadamente.

Un millón de especies están al borde de la extinción.

“Los registros geológicos muestran que los océanos del mundo perdieron una gran cantidad de oxígeno durante ese tiempo y las pocas especies que sobrevivieron tenían cuerpos adaptados para entornos con menos oxígeno”, explica Chenyi Tu, quien es paleoecóloga de la UCR y coautora del estudio sobre la séptima extinción masiva de la Tierra.

Uno de los retos que enfrentaron al desarrollar el estudio sobre la séptima extinción masiva de la Tierra, fue diferenciar bien la sexta de los otros eventos, ya que las criaturas que murieron tenían un cuerpo blando y no se conservan bien en el registro fósil. Por lo tanto, realizaron una exhaustiva investigación y documentaron el entorno, el tamaño corporal, la dieta, la capacidad de movimiento y los hábitos de casi todos los animales ediacáricos conocidos.

“Podemos ver la distribución espacial de los animales a lo largo del tiempo, por lo que sabemos que no solo se mudaron a otro lugar o se los comieron, sino que se extinguieron”, añade Chenyi.

