Sergio Basáñez logró salir de una profunda depresión: así fue el momento

Sergio Basáñez confiesa haber pasado por el abismo de la depresión, enfermedad mental que por mucho tiempo guardó en silencio.

Tuve una depresión crónica, estuve yendo al psiquiatra dos años, la verdad si te digo que saqué una conclusión de por qué me había pasado eso, no, no la saqué. Afortunadamente, el doctor me sacó adelante, hasta la fecha he estado bien, digo, la vida no es toda felicidad, esa es la realidad, nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, pierdes amigos, pierdes familiares, pero lo importante es siempre, no rendirse

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¿Cuál fue el reto que enfrentó para salir de la depresión?

El poder reconocer la tristeza que vivía, fue un gran reto en su vida.

Y es importante, hablar de las cosas bien y o sea, tienes que tener confianza con alguien, no puedes estar tú encerrado en una caja y no sacar tus sentimientos, ni lo que te está pasando, lo que te duele

La ayuda profesional y médica, lo ha llevado a poder salir de este mal, que por mucho tiempo le generó tener un carácter complicado.

Me decía una amiga ‘Sergio, te veíamos y nos dabas miedo’ y le digo ‘es en serio que te daba miedo’ le digo ‘será, porque soy muy serio, pero no muerdo’

¿Qué opina de la separación de Rodrigo Cachero?

Como un sobreviviente de este mal, se solidariza con su amigo Rodrigo Cachero, quien tras su separación de Adianez Hernández, ha hecho público que pasa por momentos emocionales complicados.

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