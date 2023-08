Sergio Corona es hospitalizado tras sufrir un infarto: ¿Cuál es su estado?

La tarde de este jueves, se ha dado a conocer el delicado estado de salud de Sergio Corona, quien fue hospitalizado, luego de sufrir un infarto. La información fue dada a conocer en el programa Fórmula Espectacular.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el actor de 94 años, fue hospitalizado hace unos días, aunque hasta el momento no hay detalles de la fecha exacta en que sufrió el infarto.

Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Corona?

También, se detalló que Sergio Corona estaba descansando en su casa cuando comenzó a sentirse mal, por lo que sus familiares lo llevaron a un nosocomio de la Ciudad de México.

Sin embargo, hasta el momento, no existen más detalles sobre el estado de salud de Sergio Corona, pues de acuerdo con la fuente, el actor habría pedido a sus seres queridos no difundir la información en la prensa. Por ello, no existe un comunicado oficial por parte de la familia o el actor.