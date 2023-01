Le llueven críticas a Sergio Mayer por look “disruptivo”.

Sergio Mayer sigue causando controversia, pero en esta ocasión no fue por los problemas con su nuera Natália Subtil ni tampoco por no pagarles a las mujeres que incorporó al show de Garibaldi, sino por aparecer con un peculiar look.

Natalia Subtil nos explica lo que le pide a Sergio Mayer para su hija.

El integrante de Garibaldi apareció ante los medios con un look bastante peculiar y juvenil para un hombre de su edad, aunque cabe mencionar que a lo largo de su carrera no se ha distinguido precisamente por ser un hombre conservador, sino todo lo contrario.

Te puede interesar: Sergio Mayer Mori responde a las acusaciones de Natalia Subtil.

¿Cuál fue el look de Sergio Mayer que causó controversia? Sergio Mayer sorprendió a todos luciendo un saco y camisa en tonos azules, además de unas gafas oscuras, pero lo que verdaderamente llamó la atención fueron sus aretes en ambos oídos, además de sus uñas pintadas de negro.

¿Qué dijo Sergio Mayer al respecto?

Al ser cuestionado por los medios sobre su atuendo, el padre de Sergio Mayer Mori aseguró que siempre le ha gustado romper con lo tradicional, es por eso es que acostumbra usar trajes clásicos, mismos que contrasta con algunos toques modernos, estilo que el propio actor definió como “disruptivo”.

En sus declaraciones, Mayer reveló que no siempre sus hijas están de acuerdo con sus looks, incluso le han pedido que no use aretes cuando pasa a recogerlas al colegio. No obstante, sus hijas no son las únicas que están en desacuerdo con sus extravagantes looks.

Sergio Mayer sorprende con nueva imagen, estilo “disruptivo”, sik embargo, le llueven críticas tras presumir su nuevo look que incluye aretes y uñas pintadas… pic.twitter.com/D3mRBghCym — La Nota de Guadalajara (@lanotadegdl) January 3, 2023

¿Qué dijeron los internautas?

Además de las hijas del exdiputado federal, las redes sociales también se pronunciaron al respecto y no pararon las críticas para el también cantante.





También te puede interesar: Sergio Mayer Mori destapa las mentiras de Natalia Subtil.

Algunos usuarios de Twitter mencionaron que pintarse las uñas no tiene nada de nuevo ni de extravagante, pues es una práctica que se ha vuelto común en hombres heterosexuales y pusieron de ejemplo al exfutbolista y extécnico de los Pumas, Juan Francisco Palencia, quien durante años ha mantenido este look.

“Qué innovador”, “Paco Palencia lo hizo primero”, Uy, qué valiente, qué osado. Eso diría si estuviéramos en 1950”, “Ay bien disruptivo”, “Qué trasgresor ¡qué bárbaro!, ni Freddy Mercury se atrevió a tanto en sus tiempos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.