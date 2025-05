Sergio Mayer criticó fuertemente a Natalia Subtil; dijo que “son jaladas”

En días pasados hicieron eco las palabras de Sergio Mayer Mori, quien por primera vez habló abiertamente de las actitudes de Natalia Subtil para no permitirle ver a su hija. Mientras que Natalia contestó que eso no era cierto para después indicar que alejó a la niña de su padre, dado que este no había respondido de manera responsable.

En parte de dichas palabras de la brasileña, se indica que Mayer Mori se volvió un papá ausente. Sin embargo, el hijo de Bárbara Mori dice lo contrario, que pese a que no ha tenido en ocasiones mucho trabajo, manda dinero para que Mila no sufra necesidad. Pues además, Sergio Mayer indicó que ellos como abuelos (o al menos él) le está sosteniendo los estudios a su nieta.

Te puede interesar - ¿Sergio Mayer Mori mostró pruebas en contra de la madre de su hija?

Sergio Mayer contesta fuertemente al comunicado de la madre de su nieta

En dicho comunicado, la madre de Mila indicó que era cierto el distanciamiento que ella provocó para que la hija no saliera lastimada. Sin embargo, también dijo que Sergio Mayer Mori había emitido palabras violentas en su contra y que básicamente esperaba que respondiera con su hija, pues parece que legalmente ella quiere tener un acuerdo fijo de manutención.

Sin embargo, Sergio Mayer Breton indicó que las palabras de Natalia eran “puras jaladas”. Manifestó que su hijo nunca había hablado del caso, hasta que fue necesario para defenderse de las calumnias de la actriz sudamericana. Ante eso, también dijo que su hijo no tiene dinero para estar pagando abogados y entrar en un pleito legal que sólo complicaría todo. Y se dijo orgulloso de apoyar a la niña con dinero para sostener sus estudios desde pequeña.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil?

Esta pareja ya lleva un tiempo de terminar sus relaciones. La actriz de hoy 37 años se alejó de la vida del joven de 27 en el 2016, esto casi de inmediato del nacimiento de Mila. Ellos comenzaron su historia hace 10 años, esto cuando grabaron la película “Un Padre No Tan Padre”. De ahí todo fue muy rápido, concibieron a la niña y se separaron. Desde ahí, no ha existido la mejor relación, por ello se presentó todo lo acontecido en las últimas horas.

Seguir leyendo - ¿Sergio Mayer ya tiene contenido en plataforma para adultos?