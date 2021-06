Sergio Mayer no se arrepiente de apoyar a Ginny Hoffman y Alexa Parra.

Sergio Mayer se presentó en el foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar sobre su polémica participación en el caso de Ginny Hoffman y Héctor Parra.

El diputado Sergio Mayer apoyó a Ginny Hoffman y a su hija Alexa Parra

Sergio Mayer habla sobre la detención de Héctor Parra.

El diputado reveló que solo brindó apoyo emocional y moral a la actriz, tal como lo hizo con otras víctimas.

Además, respondió a las críticas por haberse presentado en la conferencia de prensa de Ginny Hoffman y Alexa Parra.

“Pueden decir lo que sea… yo he hecho muchas conferencias y nadie me dijo nada. Mi ética, mi congruencia y mis principios me dicen que tengo que estar del lado de la víctima”, comenzó el artista de 55 años.

“Yo no acuso a las personas, yo no he dicho quién es culpable. Solo apoyo a las víctimas para que hagan su proceso correctamente con abogados y los dejo correr. El acompañamiento que les doy es solo emocional y moral”, expresó sobre su participación en el caso de Héctor “N”.

El exintegrante de Garibaldi también manda mensaje a sus detractores y confiesa que no le interesa la opinión de terceras personas.

“Se los digo con todo el respeto, no me interesa. Me han dicho ‘corrupto’ y me han dicho de todo. Los invito a que hagan una denuncia y yo estoy aquí esperando”, subrayó.

Estoy apoyando a una presunta víctima que fue violentada cuando era menor edad. Ahora resulta que yo soy el malo

Sergio Mayer habla sobre la polémica cancelación del espectáculo ‘Sie7e’

Recientemente, el diputado también enfrentó otra polémica tras cancelar la puesta en escena Sie7e, todo con la finalidad de guardar restricciones ante la pandemia de Covid-19.

El artista respondió a otros productores y actores del medio artístico que se molestaron por las inconsistencias en su comunicado.

“¿Yo qué culpa tengo? Yo dije, ‘los productores de Sie7e tomamos la decisión’, yo no dije que todos los productores. Tenemos más de 80 personas en el escenario; hay que tener conciencia. El comunicado lo dice muy claro, ¿por qué se sienten ofendidos? Los que están ofendidos que trabajen”, concluyó en exclusiva para Venga la Alegría.

