Sergio Mayer responde a denuncia por tráfico de influencias.

Sergio Mayer se encuentra envuelto en la polémica, luego de que se le acusara por tráfico de influencias. Es el mismo famoso, quien responde ante todos los señalamientos que habría cometido en agravio de Héctor “N”, actor acusado por presunta agresión sexual contra su hija, Alexa Parra.

Hay que recordar que la defensa de Héctor “N” denunció ante las autoridades al exdiputado federal, quien ya no tiene la protección legal del fuero constitucional que poseía al ser legislador. Además, Alonso Beceiro, exabogado de Ginny Hoffman, también interpuso otra denuncia similar contra Sergio Mayer.

Sergio Mayer asegura que no cometió un delito

El actor rompió el silencio y decidió hablar sobre este proceso legal, donde consideró que el tráfico de influencias es un delito que no existe y que se trata de un espectáculo mediático en su contra.

El tráfico de influencias es un delito que me quieren imputar que no existe. Lo único que quieren es un circo mediático y sacarme, y distraerme para dejar de apoyar a las víctimas

Además, el famoso señaló que él solo ha hecho su labor de apoyar a las víctimas de delitos, por lo que afirmó que no le preocupa cuántas denuncias existan en su contra, pues las enfrentará.



Yo estoy dispuesto a confrontar, a afrontar la ley cuando se me solicite. Las denuncias podrán ser dos, tres, no importa, los abogados que la vayan a hacer. Si es que procede, pues las voy a confrontar como cualquier ciudadano, no tengo miedo

Sergio Mayer reiteró que él no ha cometido ningún delito y que solo ha cumplido con su responsabilidad de apoyar, escuchar y acompañar a las víctimas de violencia infantil. También añadió que su única intención fue apoyar a Alexa y no culpar a Héctor Parra de lo sucedido, ya que “ese no es un tema que me corresponda”.

Incluso cuestionó que lo denuncien por tráfico de influencias, ya que, de ser así, usaría las mismas para evitar ser procesado. Añadió que, si el actor está en la cárcel, es porque la autoridad encontró elementos suficientes para que esté en prisión preventiva.