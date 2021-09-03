Sergio Mayer sobre Héctor “N": “Quiere un circo mediático”.

Sergio Mayer responde acusaciones de los abogados de Héctor Parra.

Sergio Mayer ya fue denunciado por presunto tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra, quien a su vez supuestamente es responsable de abuso sexual de su hija Alexa Parra. Sin embargo, el exdiputado considera que el actor está haciendo un "circo mediático" para que le retire su apoyo a la víctima.

Me quieren imputar un delito que no existe, lo único que quieren es un circo mediático y sacarme y distraerme para dejar de apoyar a las víctimas y vuelvo a aclarar, yo no hice la denuncia, yo no acuso a Héctor “N”, yo no acuso a nadie, yo solamente acompaño a las víctimas para que hagan su proceso de manera correcta

El exGaribaldi afrontará las acusaciones de manera ética, profesional como cualquier ciudadano y dice no tener miedo, pues insistió en que si el actor está en prisión preventiva es debido a que la autoridad encontró elementos para ello y no a su presunta intervención en el caso, pues un juez determinará en tiempo y forma si es culpable o inocente.

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Alexa Parra agradece la solidaridad de Sergio Mayer

Sergio Mayer reveló que ha recibido mensajes de Alexa Parra agradeciendo su solidaridad y eso le da fuerzas para seguir adelante con ella en este caso, pues ya sus abogados se están encargando de la denuncia en contra suya.

Alexa me escribió unas cosas muy bonitas ayer, externándome todo su apoyo y me dijo cosas hermosas y además me dijo que tarde o temprano la verdad va a salir, incluso me dijo que si necesitaba apoyo

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