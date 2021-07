Sergio Mayer se defiende de señalamientos por caso de Héctor “N”.

El actor y político Sergio Mayer habló con los medios de comunicación, entre ellos TV Azteca, sobre las acusaciones que han hecho en su contra por intervenir en caso de Héctor “N”, quien está preso por una denuncia de abuso sexual de su hija menor, Alexa Parra.

“¡Qué barbaridad!… nada más falta que me digan que tengo que ver con la desaparición de los 43… lo digo con todo respeto hacia esos casos, pero ¡qué barbaridad!, ¡qué forma de estar hablando!”, expresó.

Sergio también habló sobre las declaraciones de Daniela Parra, la hija mayor de Héctor “N”, quien lo ha acusado por supuesto tráfico de influencias.

“No voy a polemizar a unas víctimas, Daniela también es una víctima, y merece todo mi cariño y mi respeto, ella puede expresar todo lo que quiera, Daniela puede decir y expresar todo lo que quiera porque también es una víctima”, afirmó.

El diputado dijo que no usará su fuero para enfrentar la denuncia que realizarán los abogados de Héctor “N” en su contra.

“El día que meta la denuncia yo mismo pido licencia, no tiene por qué esperar, ¿saben qué me de risa?, que ya metieron en un dilema al pobre abogado, porque si no lo hace va a quedar mal”, cerró.

