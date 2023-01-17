Se desató persecución con Paquita la del Barrio en el aeropuerto.

Por querer salir del aeropuerto a toda velocidad a bordo de una silla de ruedas, empujada por su publirrelacionista, Paquita la del Barrio provocó que la prensa fuera tras ella a su llegada de Aguascalientes, donde se presentó este fin de semana.

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Originalmente, los reporteros esperaban su arribo de manera organizada y paciente, pero una vez que su acompañante hizo saber que no se detendría, comenzaron los empujones con el fin de obtener una declaración de la cantante.

Y, cuando parecía que Paquita iba a hablar, su publirrelacionista una vez más intentó esquivar a la prensa.

Finalmente, y después de varios minutos de alboroto, Paquita refrendó su apoyo a Shakira, luego del lanzamiento en el que echa en cara al padre de sus hijos su engaño y traición.

Todas estamos engañadas, con presente estamos engañados, yo siento que, cuando uno está dolido, salen las palabras solitas

Pues quién sabe, yo no sé. Yo no canto en contra de ellos, yo solamente les digo las verdades y creo que es bonito que alguien engañe a uno, aunque no nos guste, si alguien te llama la atención es por algo

Paquita la del Barrio habló del orgullo que siente por sus canciones.

Y se mostró orgullosa de ser un estandarte para las mujeres.

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Me siento… porque yo creo que le di el lugar a la mujer, a lo que merecemos nosotros, un respeto, porque yo he dicho siempre que para que uno falle, también es primero el hombre, así qué hay que tener cuidado con todos

Al final, Paquita se dio el tiempo de tomarse fotografías con sus fans antes de abordar la camioneta que ya la esperaba.

