3 errores de seguridad que facilitan el robo de cuentas en WhatsApp

WhatsApp ha logrado consolidarse como la aplicación más utilizada en México y esto se debe, en gran medida, a la forma tan sencilla en cómo logra comunicar a dos o más personas sin importar su distancia, esto mediante distintas formas de comunicación como los mensajes de texto, las notas de voz, los videos o las imágenes.

No obstante, el hecho de ser tan popular ha supuesto un margen de peligrosidad más grande en WhatsApp, aplicación que ha sido víctima de constantes ciberataques en los últimos años. Por tal motivo, aquí conocerás 3 errores de seguridad que, de cierto modo, pueden hacer más fácil el robo de cuentas personas.

¿Qué errores de seguridad provocan el robo de cuentas en WhatsApp?

No activar la verificación de dos pasos: Se trata de uno de los errores más comunes que tienen las personas con WhatsApp y, a su vez, el más peligroso, pues al no tener esta verificación la víctima no tiene esa capa extra de protección que impide que los ciberdelincuentes puedan entrar a su perfil.

Dejar tu foto de perfil pública : Este error permite que los fraudes sean más comunes y sencillos para los ciberdelincuentes a través de la suplantación de identidad que, a su vez, deriva en un “nuevo número”, mismo que permite que el estafador se haga pasar por ti para pedir dinero o transferencias a distintas personas.

: Este error permite que los fraudes sean más comunes y sencillos para los ciberdelincuentes a través de la suplantación de identidad que, a su vez, deriva en un “nuevo número”, mismo que permite que el estafador se haga pasar por ti para pedir dinero o transferencias a distintas personas. No hacer copias de seguridad blindadas: Mientras algunas personas protegen su aplicación, otras más se olvidan del apartado en donde se almacena toda la información. Ante esto, vale decir que las copias que no se protegen hacen que la persona tenga un mayor acceso a tus datos personales.

¿Qué peligros hay en los archivos o promociones enviadas por WhatsApp?

Una forma de ciberataque que se ha vuelto muy popular en los últimos meses guarda relación con el clic en mensajes que ofrecen promociones, ofertas o ventajas económicas que son enviados desde WhatsApp y, normalmente, por usuarios que no tienes registrados. Si te llega un mensaje así, por ningún motivo aprietes este archivo, pues podría estar lleno de virus.