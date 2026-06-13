5 técnicas de maquillaje que resalta tus ojos de la mejor manera
No hace falta llevar a cabo trucos complejos para que tu mirada luzca hermosa.
A la hora del maquillaje una de las zonas a la que más s ele presta atención es a los ojos porque es una zona muy expresiva del rostro. Es por esto que hay trucos y técnicas que puede potenciar tu belleza natural.
Hay ciertos trucos que funcionan con cualquier tonalidad, ya sea marrón, verde, azul, gris o avellana. Lo importante es realzar la mirada equilibradamente, por lo que tus productos y acabados deben aportar profundidad, luminosidad y definición sin perder la naturalidad.
¿Cuáles son las técnicas de maquillaje para resalta los ojos?
Los expertos en maquillaje manifiestan la manera de crear un look para obtener ojos naturales es la siguiente:
Prepara el párpado: debes aplicar una base que sea específica para la zona o una mínima cantidad de corrector para poder unificar el tono de la piel.
Aplica la sombra de ojos: debes elegir colores neutros como beige, el topo, marrón suave o el melocotón y extenderlo por todo el párpado. Para las pieles claras se recomienda agregar un toque de brillo.
Añade el delineador: con un delineador vas a trazar una línea fina cerca de las pestañas superiores. Lo que tienes que hacer es definir la mirada, pero que el delineador no sea el protagonista. Difuminar ligeramente el trazo ayudará a conseguir un efecto más natural.
Termina con la máscara: por último, debes aplicar una o dos capas de máscara de pestañas para abrir tu mirada Debes peinar bien las pestañas para que no queden grumos y conseguir un acabado limpio y elegante.
Ten en cuenta que no siempre tienes que realizar técnicas complejas para tener una mirada atractiva. Hay trucos que son más fáciles de realizar que son los siguientes:
- Utiliza un delineador marrón: aunque el negro sea un clásico, puede resultar menos favorecedor si lo que se busca es un acabado natural.
- Usa una máscara de pestañas del mismo color: aunque no lo creas utilizar el color marrón puede ser más armónico que un negro intenso. Reserva esta tonalidad para tus looks de noche.
- Abre la mirada con un delineador blanco: ten presente que solamente lo debes aplicar en la zona del lagrimal y en la línea de agua para que tus ojos se vean más grandes y descansados.
- No te compliques con la sombra de ojos: a la hora de aplicar sombras debes apostar por una intensidad media irisada para todo el párpado móvil o también puedes combinar una clara en la mitad interior con una oscura para la zona externa. Difumina bien en la parte en la que se juntan para evitar el corte visual.
- Evita que tus labios sean más protagonistas que tus ojos: por último, opta por glosses o aplicar el labial con la yema del dedo y conseguir el efecto de labio mordido.