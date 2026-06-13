5 técnicas de maquillaje que resalta tus ojos de la mejor manera

A la hora del maquillaje una de las zonas a la que más s ele presta atención es a los ojos porque es una zona muy expresiva del rostro. Es por esto que hay trucos y técnicas que puede potenciar tu belleza natural.

Hay ciertos trucos que funcionan con cualquier tonalidad, ya sea marrón, verde, azul, gris o avellana. Lo importante es realzar la mirada equilibradamente, por lo que tus productos y acabados deben aportar profundidad, luminosidad y definición sin perder la naturalidad.

¿Cuáles son las técnicas de maquillaje para resalta los ojos?

Los expertos en maquillaje manifiestan la manera de crear un look para obtener ojos naturales es la siguiente:

Prepara el párpado: debes aplicar una base que sea específica para la zona o una mínima cantidad de corrector para poder unificar el tono de la piel.

Aplica la sombra de ojos: debes elegir colores neutros como beige, el topo, marrón suave o el melocotón y extenderlo por todo el párpado. Para las pieles claras se recomienda agregar un toque de brillo.

Añade el delineador: con un delineador vas a trazar una línea fina cerca de las pestañas superiores. Lo que tienes que hacer es definir la mirada, pero que el delineador no sea el protagonista. Difuminar ligeramente el trazo ayudará a conseguir un efecto más natural.

Termina con la máscara: por último, debes aplicar una o dos capas de máscara de pestañas para abrir tu mirada Debes peinar bien las pestañas para que no queden grumos y conseguir un acabado limpio y elegante.

Ten en cuenta que no siempre tienes que realizar técnicas complejas para tener una mirada atractiva. Hay trucos que son más fáciles de realizar que son los siguientes: