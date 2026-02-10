Este es el botón oculto de WhatsApp que te ayudará a evitar estafas

WhatsApp ha logrado mantenerse como la aplicación más utilizado en México y una de las más populares a lo largo del mundo, por lo que intentará mantener esta base de fieles seguidores y, por qué no, agregar más durante este año a lo largo de los métodos y trucos que tiene para hacer de la experiencia del usuario cada vez mejor.

WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea que permite a dos o más usuarios mantener una conversación mediante mensajes de texto, audios, imágenes, videos o stickers sin importar la distancia entre estos usuarios. Ahora, la aplicación ha sorprendido con un “botón oculto” que ayuda a evitar las estafas.

¿Cómo activar el “botón oculto” de WhatsApp para evitar estafas?

Se sabe que, con el constante crecimiento que WhatsApp ha tenido en los últimos años, los fraudes y las estafas también han aumentado de manera importante. Ante esta situación, expertos en la aplicación han dado a conocer que esta cuenta con un “botón oculto” que le permite al usuario cuidarse más de los ciberdelincentes.

Se trata, entonces, de un menú de configuración que incluye una función clave, la cual es la protección de la dirección IP en las llamadas. Una vez que se activa este método de WhatsApp, la comunicación por esta vía se redirige mediante los servicios de Meta, lo cual complica al atacante el rastrear tu ubicación o, bien, el proveedor de internet con el que cuentas.

En esencia, esta medida ha logrado sumar mucha relevancia, sobre todo, en las nuevas estrategias de fraude en las que se emplea el uso de Inteligencia Artificial para identificar cuentas que no están completamente protegidas, lo cual permite que los ataques sean más personalizados en función de su necesidad por obtener los datos del usuario.

¿Cómo activar la función de silenciar llamadas de números desconocidos?

Su activación permite que las llamadas de números no guardados no interrumpan ni alerten al usuario , aunque esto no impide que queden registradas en el historial para que las revises posteriormente. Para activarla, solo tienes que ir a Ajustes, seleccionar el apartado de Privacidad y habilitar la opción de Llamadas en WhatsApp.