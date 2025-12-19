SEP anuncia suspensión de clases tras regreso de vacaciones

Las vacaciones de invierno, también conocidas como vacaciones de Navidad, finalmente han llegado. Son millones de alumnos y alumnas afiliadas a la SEP los que están disfrutando de este periodo previo al inicio de un año más, por lo que es preciso que conozcas qué se avecina para el primer bimestre del 2026.

El calendario de la SEP ha establecido una serie de pautas a tener en cuenta de cara a los primeros dos meses del 2026, entre las que destacan los puentes y días festivos que enero y febrero tendrán. Si quieres conocer más respecto a esta situación para que planees mejor tus salidas, entonces quédate con nosotros.

¿Cuáles son los puentes que habrá en enero y febrero del 2026, según la SEP?

Lo primero a tener en cuenta es que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de la SEP volverán a las aulas el lunes 12 de enero, una vez culminadas las vacaciones de invierno. Dicho lo anterior, el siguiente periodo de asueto será el 30 de enero, cuando se lleve a cabo la primera Junta de Consejo Técnico Escolar del año.

Te puede interesar: ¿Cuándo inician las vacaciones de invierno de la SEP?

Este será el único día de enero en que los alumnos no visitarán las aulas, hecho distinto a lo que ocurre en el siguiente mes. Y es que, para febrero del 2026, el calendario de la SEP establece un total de dos días festivos, siendo el primero de estos el lunes 2 debido a la promulgación de la Constitución Mexicana.

Finalmente, el último puente escolar del primer bimestre del año está programado para el viernes 27 de febrero, día en que se llevará a cabo una Junta de Consejo Técnico Escolar más. Con ello, los alumnos disfrutarán de tres días de asueto en los primeros dos meses del 2026 tras las vacaciones navideñas.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP?

Según lo que se establece en el calendario, el ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP concluirá oficialmente el próximo 15 de julio del 2026 ; es decir, días después de la última entrega de calificaciones. Así, las vacaciones de verano comenzarán el 17 de julio con miras a un nuevo periodo estudiantil para el siguiente semestre del año.