Cómo maquillar tus pestañas cortas para que se vean infinitas

En el mundo de la belleza son diferentes los aspectos que se tienen en cuenta. No todo pasa por nuestro outfit, sino que el maquillaje, la manicura y el estilo de peinado tienen su rol preponderante y forman parte de nuestra imagen integral.

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En el caso del maquillaje, esta gran herramienta de belleza pone a disposición de los usuarios productos, técnicas y trucos que ayudan a resaltar las facciones del rostro, ocultar imperfecciones y lograr determinas intenciones.

Las pestañas en el mundo de la belleza

Las pestañas tienen un papel fundamental debido a que actúan como el marco definitivo de la mirada. Estas pequeñas son capaces de transformar por completo la expresión del rostro y es por ello que, a la hora del maquillaje, nunca quedan exentas de una intervención.

Desde una óptica netamente estética, los expertos afirman que las pestañas tienen el poder de abrir visualmente los ojos, disimular el cansancio y aportar una intensidad única a la mirada. Tenerlas en cuenta supone conocer las técnicas que mejor les inyectan protagonismo.

¿Cómo maquillar pestañas cortas?

Ante todo lo señalado, resulta importante destacar que no todas las personas poseen el mismo tipo de pestaña y es por eso que las técnicas de maquillaje a implementar deben adecuarse a ellas. En el caso de quienes tienen pestañas cortas, la técnica correcta puede ayudarlas a lograr un efecto de “pestañas infinitas” y evitar el uso de pestañas postizas.

A continuación, se detalla el paso a paso definitivo para estirar las pestañas cortas al máximo y no resignarse a que pasen desapercibidas:

El secreto está en el rizador



Coloca el rizador bien pegado a la raíz (con cuidado de no pellizcar el párpado) y presiona durante 5 segundos. Desplázalo hacia la mitad de las pestañas y presiona 3 segundos. Por último, un toque ligero en las puntas. Esto crea una curva natural en "C" y no un ángulo recto en "L". Truco extra: Entibia el rizador un par de segundos con el secador de pelo antes de usarlo (comprueba la temperatura en tu mano primero). El calor ayuda a moldear el pelo y hace que la curva dure todo el día.

El "Tightlining" o delineado invisible: Este es un truco de maquillador profesional que cambia las reglas del juego.



Usa un lápiz de ojos negro o marrón oscuro que sea waterproof (a prueba de agua). Delinea la línea de agua superior (por debajo de las pestañas).

¿Por qué funciona?

Rellena los huecos entre los pelos, dando la ilusión óptica de que la base de tus pestañas es mucho más densa y oscura, lo que hace que el resto del pelo parezca inmediatamente más largo.