Así puedes poner tu sobrenombre o apodo en un grupo de WhatsApp paso a paso

Los grupos de WhatsApp se han convertido en uno de los espacios más entretenidos, populares y queridos por los millones de usuarios que tienen esta aplicación tanto en México como en el resto del mundo. Dicho lo anterior, ¿sabías que existe un método para poner tu apodo o sobrenombre en estos chats?

Si bien cada vez son más los grupos de WhatsApp que están ligados a ámbitos laborales o familiares, la realidad es que los chats de amigos siguen teniendo un impacto importante en las personas que tienen esta aplicación, por lo que, con este antecedente, son muchos los que desean “jugar” a través de su apodo o sobrenombre.

¿Cómo poner tu apodo en un grupo de WhatsApp?

Lo primero que tienes que saber es que esta herramienta tiene como nombre “Etiqueta de Miembro”, misma que te permite establecer un sobrenombre en los chats grupales en donde estés. Esta función tiende a jugar un papel importante en WhatsApp, pues facilita la identificación de los integrantes, así como el rol de estos en los grupos.

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Vale decir que las Etiquetas de Miembro fueron lanzadas por WhatsApp a principios de este año, logrando una recepción en su mayoría positiva por parte de los usuarios. Ahora, estas pueden funcionar en demasía cuando formas parte de un grupo y no conoces a todos los integrantes, por lo que con estos apodos será más fácil su acceso.

¿Cómo establecer los apodos a través de WhatsApp?

Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la información del grupo que tienes en WhatsApp, más precisamente el listado de integrantes. Una vez aquí, es preciso que des con tu usuario, dar clic en el mismo y aceptar la opción “Añadir Etiqueta de Miembro”, por lo que, escribiendo el sobrenombre que desees usar, aparecerá segundos después en el chat.

Ahora bien, si ya pusiste tu sobrenombre pero faltó algo por añadirle, lo que tienes que hacer es dirigirte a la lista de miembros del grupo de WhatsApp y dar clic en tu nombre, mismo que ya tendrá el apodo que habías escogido previamente. Por último, tendrás que guardar los cambios para que tu nuevo sobrenombre aparezca en el grupo.