Así puedes saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y te está espiando

La llegada de un nuevo año ha hecho que distintos usuarios de aplicaciones alrededor del mundo busquen métodos cada vez más claros para cuidar su cuenta y sus datos personales. Un ejemplo de ello es WhatsApp, aplicación que ha tenido una serie de problemas en cuanto a seguridad se refiere.

WhatsApp se describe a sí misma como una aplicación de mensajería instantánea por internet que tiene la habilidad de conectar a dos o más personas, sin importar su distancia, a través de mensajes de texto, notas de voz, videos, imágenes o stickers. Tristemente, la app ha sufrido una serie de fraudes y estafas que han puesto en alerta a sus usuarios.

¿Cómo sabes si alguien entró a mi cuenta de WhatsApp?

Existe el miedo latente de que ciberdelincuentes ingresen a las cuentas de WhatsApp sin que los usuarios lo noten en primera instancia. Ante esta situación, una de los métodos más utilizados por estos sujetos es mandar códigos QR, mismos que si lo escaneas le brindarás la posibilidad de acceder a tus datos personales.

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Una técnica que ha ganado mucha popularidad en los últimos meses es el intercambio de SIM, mismos en el que el ciberdelincuente convence a la persona de emitir una nueva tarjeta con su número, hecho que le permite instalar el WhatsApp en otro dispositivo para mandar y recibir mensajes de tus contactos.

Finalmente, otra forma en la que puedes detectar que alguien desea ingresar a tu cuenta de WhatsApp es mediante el “secuestro de la sesión”, el cual se realiza al momento de conectarse a una red WIFI pública no segura. Del mismo modo, la app de META recomienda evitar la descarga de aplicaciones potencialmente peligrosas para tu cuenta.

¿Qué pasa si ya invadieron tu cuenta de WhatsApp?

Un método para entender que tu cuenta ha sido invadida guarda relación con la aparición de dispositivos desconocidos que están vinculados a la misma, así como la presencia de mensajes enviados o recibidos sin tu autorización. Ante esto, no descartes la configuración de bloqueo de pantalla robusto mediante contraseñas, PIN’s o algún dato que solo tú conozcas.