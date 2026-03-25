Se confirman nuevos cambios en los grupos de WhatsApp; estos son los más importantes

WhatsApp ha sufrido una serie de modificaciones en los últimos meses con la intención de entregar una mejor experiencia a los millones de usuarios que tiene en México y el resto del mundo. Ahora, ha llamado la atención las actualizaciones que se observan, principalmente, en los chats grupales de la aplicación.

Con la llegada de un nuevo año se espera que WhatsApp se siga consolidando como la aplicación más importante y utilizada al interior del país. Para esto, los organizadores de esta han dado a conocer una serie de cambios importantes que se reflejarán en los chats grupales, los cuales han ganado mucha relevancia en los últimos años.

¿Qué cambios habrá en los chats grupales de WhatsApp?

Fue a través de su propio blog que WhatsApp confirmó la implementación de un rol oficial en cada uno de los integrantes de los chats grupales. La intención es que cada uno de esos se identifique fácilmente entre sí, un hecho que ayudará, sobre todo, cuando existen personas que no conoces personalmente en los chats.

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En adición a ello, WhatsApp también está considerando la implementación de recordatorios mediante estos chats grupales, mismos que podrás tener únicamente seleccionando el apartado de Evento y llenando los campos de nombres y descripción de la reunión para, posteriormente, hacer clic en Recordatorio y añadirlo al evento.

Finalmente, también podrás hacer uso de los stickers de texto, mismos que podrás utilizar dirigiéndote al apartado de Stickers para, posteriormente, dar clic en la barra de buscador y escribir la palabra que guarda relación con esta imagen. Si por el contrario deseas guardar algún sticker, solamente deberás presionarlo y oprimir la opción “Añadir a Favoritos”.

¿Por qué los grupos en WhatsApp han ganado tanta relevancia últimamente?

La mejoría que estos chats grupales han tenido a lo largo de los últimos meses ha hecho que distintos usuarios utilicen estos para tener una mejor organización, por ejemplo, en cuanto a cuestiones laborales y familiares se refiere. Además, aspectos sociales también han mejorado, pues cada vez son más los grupos de amigos que se unen mediante esta herramienta.