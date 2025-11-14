¿Credencial INAPAM confirma doble descuento para adultos mayores en El Buen Fin? Esto se sabe

Todo está listo para disfrutar de El Buen Fin 2025, un evento comercial que espera una derrama de millones de pesos en torno a las compras que se realicen a lo largo de estos días. Ante ello, los afiliados a la Credencial del INAPAM se preguntan cuál será el doble descuento que se vislumbra para el próximo fin de semana.

Fue este jueves cuando El Buen Fin formalmente dio inicio en decenas de tiendas departamentales y digitales al interior de la República Mexicana, mismas que esperan la participación de millones de personas durante estos días. Dicho lo anterior, los adultos de la tercera edad que tienen la Credencial INAPAM también podrán disfrutar de este periodo.

¿Adultos con Credencial INAPAM tendrán doble descuento en El Buen Fin 2025?

Según lo establecido por el portal Terra, existe la posibilidad de que en algunos negocios los que comandan estos les brinden la posibilidad a los adultos mayores de tener un doble descuento durante El Buen Fin si estos presentan su Credencial INAPAM, aunque oficialmente esto no está escrito.

La fuente detalla que existen negocios, que no forman parte de los grandes establecimientos, que pueden conceder un descuento doble a este sector de la población, sobre todo, en artículos que guarden relación con ópticas, laboratorios clínicos, farmacias o tiendas de autoservicio, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, vale repetir que oficialmente esto no cuenta como una oportunidad para los adultos mayores, sobre todo, en establecimientos ya reconocidos. Ante ello, se recomienda que las personas de la tercera edad hagan esta pregunta en el lugar en turno antes de realizar cualquier tipo de compra o, de lo contrario, comparen ambos servicios para ver cuál es de su conveniencia.

¿La Credencial INAPAM seguirá vigente en 2026?

A falta de un anuncio oficial, se espera que la Credencial INAPAM se mantenga activa durante el siguiente año, por lo cual las y los adultos de la tercera edad que cuenten con ella podrán disfrutar de los innumerables descuentos que tienen en artículos varios y básicos para ellos.

