5 ideas de recetas para preparar las overnight oats, un gran desayuno para iniciar la jornada
¡Una preparación que te sacará de apuros! Te compartimos 5 ideas de recetas que puedes usar para preparar las overnight oats para comer en el desayuno
El overnight oats, o también conocido como avena trasnochada, es una preparación que se ha vuelto popular durante el desayuno, ya que es muy fácil de preparar, además de ser saludable y tener un gran sabor, una gran alternativa para no salir de casa con el estómago vacío.
En la actualidad podemos hacerlo con diversos insumos, para que tengas varias opciones para escoger. Te diremos 5 ideas de recetas que te van a encantar, siendo grandes alternativas para endulzar tus jornadas.
¿Cómo preparar un overnight oats?
Antes de hablar de las 5 ideas de recetas, debes conocer la base principal de la preparación, que básicamente consiste en dejar remojar en un frasco media taza de hojuelas de avena, media taza de leche (animal o vegetal), 2 cucharadas de yogur griego y una cucharadita de chía; lo dejamos reposar en la nevera tapado por toda una noche.
Esa base es la misma para siempre; solamente hay que cambiar los complementos que le vamos a agregar, por eso te vamos a detallar 5 opciones de overnight oats que puedes probar en tu desayuno:
- Pastel de zanahoria: Añade zanahoria rallada, un poco de canela en polvo, nueces troceadas y endulza con el endulzante de tu preferencia.
- Sabor manzana-canela: Agrega una manzana en rebanadas, canela en polvo y endulzante.
- Choco-banana: Agrega rebanadas de plátano, cacao sin azúcar y un poco de chispas de chocolate oscuro.
- Mango-coco: Incorpora un poco de vainilla, ralladura de coco, cubos de mango y endulzante. Para aumentar su sabor, puede usar leche de coco para dejar remojando la avena.
- Tiramisú: Añade un shot de espresso, un chorrito de vainilla y cacao sin azúcar.
No te dimos cantidades exactas porque todo va a depender de tu gusto, ya sea que agregues más fruta o endulzante; te recomendamos que al momento de prepararlo lo vayas probando para que verifiques su consistencia y dulzor.
@nut.karlaltamirano 3️⃣ AVENAS REPOSADAS 🌟 El desayuno más fácil y rápido🤩también están perfectas para un snack saludable💗 La base es✨: 1/2 taza de avena + 1 cucharada de chía + 1/4 taza de yogur griego + 1 cucharada de miel + 1/2 taza de leche Los sabores que te sugiero son: 🍓Frambuesa (puré de 1/2 taza) 🥭Mango (puré de 1/2 taza) 🍫Banana y chocolate (puré de 1/2 banana + 1 cucharada de cacao en polvo) Decora a tu gusto y disfruta🤩 #avenareposada #avenatrasnochada #desayunosaludable #snacksaludable #recetasaludable ♬ Feather - Sabrina Carpenter
¿Qué beneficios tiene comer avena trasnochada?
Por un lado, las ideas de recetas de las overnight oats tienen la principal ventaja de ser un platillo sencillo de hacer, ya que puedes dejarlo listo una noche antes o, a la mañana siguiente, agregar los complementos para darle sabor, logrando salir de casa sin hambre o logrando llevarlo a tu zona de trabajo.
Además, en el tema nutricional, es un desayuno saludable, ya que ayuda a prevenir los picos de glucosa, y la avena nos ayuda a darnos una sensación de saciedad más prolongada, por lo que se convierte en la mejor alternativa.
@fitfoodieselma Healthy Chocolate Overnight Oats (28g protein & 12g fiber)😍 These are a yummy and filling breakfast idea. They are great for meal prep🤩 • More healthy & easy recipes like this in my new Ebook: Healthy Food Made Easy which has 85 low-effort recipes: breakfasts, lunches, snacks, dinners & desserts🤩 The link is in my profile or go to fitfoodieselma.com🥰 • for one serving: 1/2 cup (gluten-free) oats (120 ml) 1/2 cup (lactose-free) high-protein Greek yogurt (120 ml) 1/2 cup milk of choice (120 ml) 1 tablespoon unsweetened cacao powder 1 tablespoon chia seeds 1 - 2 teaspoons maple syrup or honey • for topping: 3 tablespoons high-protein vanilla quark/Greek yogurt berries of choice • 1. Mix all the ingredients together for the overnight oats 2. Let set in the fridge for at least two hours or overnight in an air-tight jar or container 3. Top with high-protein vanilla quark or yogurt and berries • • • #overnightoats #healthybreakfastrecipe #breakfastidea #highproteinbreakfast ♬ sonido original - Vibes by Ley