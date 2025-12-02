Confirman cortes de agua en estas colonias en diciembre 2025

Hace meses el país vivió una de las sequías más importantes de los últimos años, pero afortunadamente las lluvias reverdecieron los paisajes y llenaron las presas que abastecen del líquido vital a las diferentes ciudades. En este caso, leer que habrá cortes de agua después de que se llegara prácticamente al 100% de sitios como el Cutzamala, suena extraño. Pero esta es la razón de los cortes de agua que existirán en diciembre en estas zonas de la CDMX.

¿Dónde habrá cortes de agua en la Ciudad de México?

La SEGIAGUA (Secretaría de Gestión Integral de Agua) anunció que durante el mes de diciembre habrá restricciones para el cuidado del abastecimiento de agua que brinda el sistema Cutzamala. Aunque el llenado del Sistema Cutzamala fue total, en noviembre casi no hubo lluvias, lo que genera que no haya un reabastecimiento.

Con esto en mente, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México indicó que en la última semana el sistema descendió del 96.17% al 95.57%. Ante dicha situación, el gobierno de la capital empezará a realizar cortes parciales para que el recurso hídrico no falte o se termine velozmente.

Por ello, este será el método con el que la capital abastecerá a las distintas colonia de la ciudad.

¿Cómo tendrán agua las distintas colonias de la Ciudad de México?

Esto se concretará gracias al sistema de tandeo, el cual ya es conocido por varias zonas de la CDMX. Allí, lo que ocurrirá es que a ciertas horas del día se permitirá que el agua llegue y allí se podrá abastecer para los requerimientos domésticos. Aunque no será un corte total, sí se recomienda a los ciudadanos no malgastar el recurso durante diciembre.

Además, para estar enterados de cualquier afectación a tu hogar, puedes entrar a la página de SEGIAGUA, la cual tendrá la oportunidad de que ingreses al sistema tu colonia y alcaldía, esto para conocer cuándo serán las afectaciones en tu zona.