Estados Unidos podría negarle la visa americana a turistas con estas ENFERMEDADES

El trámite para obtener la visa americana y, con ello, visitar los Estados Unidos, podría sufrir modificaciones importantes. Y es que, extraoficialmente, se dice que el gobierno noreramericano tendría en mente negarle este documento a turistas que cuenten con algunas enfermedades que aquí conocerás.

En primera instancia es preciso decir que esta información no está confirmada, por lo que habrá que estar atentos a los informes de los próximos días. No obstante, se habla de la posibilidad de que Estados Unidos niegue la visa americana a una serie de turistas que cuentan con alguna de estas enfermedades.

¿Qué enfermedades podrían impedir que logres tramitar tu visa americana?

De acuerdo con Kaiser Family Foundation (KFF), una organización que estudia las políticas de salud, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría en mente impedir la visa americana a turistas que cuenten con algunas enfermedades específicas. De hecho, distintos reportes indican que se envió un comunicado a los funcionarios de embajadas y consulados respecto a lo anterior.

@dw_espanol EE. UU. redefine quién puede ser considerado "carga pública" Una directriz interna del Departamento de Estado instruye a funcionarios consulares a endurecer la evaluación de salud de solicitantes de visa, e incluye enfermedades crónicas y obesidad como factores de riesgo. La nueva medida podría afectar especialmente a quienes buscan residencia permanente sin seguro o recursos suficientes. ♬ sonido original - DW Español

El portal Terra menciona que, dentro de estas enfermedades, aparecen el cáncer, la diabetes, las transmisibles de importancia para la salud, los trastornos mentales, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Con ello, la KFFF explica que esta medida se aplicaría considerando que el gobierno pensaría en estas personas como una “carga pública”.

En este punto vale decir que la evaluación de salud de turistas ha formado parte del proceso de la visa americana en el pasado, aunque estas nuevas normas, que aún no se han confirmado a plenitud, ampliarían la lista de afecciones médicas que impedirían el arribo a los Estados Unidos.

¿Por qué el trámite de la visa americana ha tenido procesos de espera tan largos?

A raíz de la llegada del Covid-19 el proceso de trámite para la visa americana ha tenido una serie de complicaciones que ha hecho que este sea en extremo tardado. Además, a lo anterior se debe unir las políticas implementadas por el gobierno actual en torno a la bienvenida a habitantes que no forman parte de su territorio.