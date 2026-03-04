Rutina express de 5 minutos para verte arreglada sin esfuerzo
Cuando corres con prisa, esta es la rutina ideal y práctica que te hará ver radiante y fresca en menos de 5 minutos y con el mínimo de esfuerzo y productos
Muchas veces la vida adulta y moderna exige inmediatez, por lo que es importante tener una rutina exprés de 5 minutos que nos permita estar listas para una junta, videollamada del trabajo o salida de emergencia con amigas.
La preparación perfecta no siempre requiere de demasiado tiempo, muchas veces se trata solo de estrategia y de concretar los pasos perfectos para verse pulida sin mayores complicaciones. A continuación te presentamos algunos consejos de maquillistas expertos para conseguir un look natural, pero arreglado.
¿Se acabó la fiesta? Lucía ya no vive ‘la vida loca’ y ahora quiere recuperar a su familia
La rutina de 5 minutos para verte arreglada sin esfuerzo
Los primeros 60 segundos de esta rutina se usarán para preparar lapiel de forma exprés, con una toalla que elimine las impurezas y un humectante ligero que hidrate las diferentes zonas del rostro, así como un bálsamo de labios natural.
Para el segundo paso solo se utilizará un corrector que se aplicará en las ojeras y otro más para cubrir barros y otras imperfecciones. Todo se difumina con una esponja, con una brocha o con los mismos dedos.
Después sigue el rizado rápido de pestañas y la aplicación de mascara que las haga lucir mucho más gruesas. También se puede aplicar un gel fijador de cejas de tono café o transparente para despertar la mirada y lucir más despejada.
En el paso cuatro y a punto de finalizar la rutina de 5 minutos sigue la aplicación de un toque de color, generalmente, existen tintas o cremas que pueden emplearse como rubor, como tinta de labios y como sombra para los ojos. Lo mejor es optar por un color natural y ligero, pero que realce los rasgos naturales.
Finalmente, se debe trabajar en el marco del rostro, esto se consigue con un peinado rápido y pulido, puede ser una coleta alta con fijador, o simplemente una crema o aceite que elimine el friz. Los expertos recomiendan que cuando el pelo no coopera se pueden usar gorras, sombreros o diademas que ayuden a controlarlo.