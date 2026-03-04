Rutina express de 5 minutos para verte arreglada sin esfuerzo

Muchas veces la vida adulta y moderna exige inmediatez, por lo que es importante tener una rutina exprés de 5 minutos que nos permita estar listas para una junta, videollamada del trabajo o salida de emergencia con amigas.

La preparación perfecta no siempre requiere de demasiado tiempo, muchas veces se trata solo de estrategia y de concretar los pasos perfectos para verse pulida sin mayores complicaciones. A continuación te presentamos algunos consejos de maquillistas expertos para conseguir un look natural, pero arreglado.

La rutina de 5 minutos para verte arreglada sin esfuerzo

Los primeros 60 segundos de esta rutina se usarán para preparar lapiel de forma exprés, con una toalla que elimine las impurezas y un humectante ligero que hidrate las diferentes zonas del rostro, así como un bálsamo de labios natural.

Aplicar corrector de maquillaje es el primer paso para verse arreglada en solo 5 minutos|Pinterest

Para el segundo paso solo se utilizará un corrector que se aplicará en las ojeras y otro más para cubrir barros y otras imperfecciones. Todo se difumina con una esponja, con una brocha o con los mismos dedos.

Después sigue el rizado rápido de pestañas y la aplicación de mascara que las haga lucir mucho más gruesas. También se puede aplicar un gel fijador de cejas de tono café o transparente para despertar la mirada y lucir más despejada.

|El rimel de pestañas abrirá la mirada y dará un efecto despierto sin mucho producto

En el paso cuatro y a punto de finalizar la rutina de 5 minutos sigue la aplicación de un toque de color, generalmente, existen tintas o cremas que pueden emplearse como rubor, como tinta de labios y como sombra para los ojos. Lo mejor es optar por un color natural y ligero, pero que realce los rasgos naturales.

El rubor en crema puede ser usado para dar un toque de color al maquillaje rápido|Pinterest: Beauty & Aesthetic Life

Finalmente, se debe trabajar en el marco del rostro, esto se consigue con un peinado rápido y pulido, puede ser una coleta alta con fijador, o simplemente una crema o aceite que elimine el friz. Los expertos recomiendan que cuando el pelo no coopera se pueden usar gorras, sombreros o diademas que ayuden a controlarlo.

