Un buen lipcombo dependerá del estilo personal de cada quién, y también de las tonalidades que mejor contrastan con cada piel. En el caso de las apiñonadas, las mejores combinaciones suelen darse con un buen contraste entre el delineador y el relleno.

Aquí te presentamos tres maneras diferentes en las que se pueden combinar los elementos de un limpcombo en las pieles morenas claras, así como la ocasión especial en la que podrían utilizarse y looks que van desde lo muy natural hasta lo más sofisticado o llamativo.

Los mejores 3 lipcombo para apiñonadas

La piel apiñonada se caracteriza por un tono trigueño claro con matices dorados y amarillos que idealmente combina con colores calidos y luce bien gracias a su luminosidad. En cuestiones de lipcombo, los más recomendables, según los mejores makeup artist, son:

Nude perfecto

Un lipcombo nude es ideal para el día a día y se consigue mezclando tonos canela y labiales suaves|Pinterest: Amy Williams

El combo ideal para usar en la vida cotidiana ya que brinda armonía entre los subtonos característicos de la piel de apiñonadas. El primer paso es aplicar un delineador de color café medio, en un tono canela o moca.

Se agrega un labial de tono durazno o un nude cálido y sútil para al final difuminar lo aplicado con los dedos y así dar un acabado mucho más natural.

Berry Moderno

El lipcombo berry juega con los contrastes para dar una apariencia de labios voluminosos|Pinterest: Lili Arellano

Es una de las tendencias más destacadas porque juegan con el contraste para dar volumen y la ilusión de que se tienen unos labios más grandes. El look se consigue aplicando un delineador en color vino o en tono mora y rellenando con un labial color malva o rosa pálido. Al final se puede aplicar un glos para un acabado más brillante.

Terracota vibrante

El lipcombo naranja es atrevido y destaca las pieles apiñonadas si el contorno es café o nude|Pinterest: Maria Hernandez

Es el color perfecto para las pieles morenas, ya que puede resaltarlas sin verse demasiado exagerado. Se consigue con un color nude o café, similar al tono de piel cálido para delinear los labios y con un terracota o naranja en el centro. Al final el look queda elegante.

