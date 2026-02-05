Así puedes compartir música en tus estados de WhatsApp

WhatsApp ha tenido distintas actualizaciones a lo largo de los últimos años que tienen como objetivo principal mejorar la experiencia de los millones de usuarios que tiene a lo largo del mundo. Ante este hecho, ahora conocerás la forma en cómo puedes compartir tu música favorita a través de tus estados. ¿Estás listo?

Con la finalidad de atraer a cada vez más usuarios a lo largo del planeta, WhatsApp ha implementado, dentro de sus actualizaciones, la posibilidad de compartir tus canciones favoritas a través de tus estados a fin de que todos tus contactos (o los que tú desees), tengan la posibilidad de conocer tu estilo y gustos musicales.

¿Cómo compartir música en tus estados de WhatsApp?

Esta actualización busca tener contenidos cada vez más dinámicos y cercanos mediante tu perfil oficial de WhatsApp, hecho que sucede con otras actualizaciones que la aplicación de Meta ha realizado en el pasado reciente en función de mejorar apartados como los chats grupales, los emojis o los stickers, por citar algunos ejemplos.

Esto se realiza a través de la integración de WhatsApp con Spotify, misma que permite compartir álbumes, listas de reproducción, canciones e incluso tus podcast favoritos. Una vez hecho esto, la aplicación permite generar una tarjeta visual que tiene como portada el contenido que estás escuchando, así como un enlace a la plataforma de música.

Este proceso, además, permite añadir un fragmento de 15 segundos para reproducirse dentro de la misma app, lo cual facilita la canción que estás escuchando. Recuerda que esta función se realiza mediante los dispositivos iOS y Android, por lo que comienza a estar disponible para algunos usuarios gratuitos de Premium en Spotify.

¿Cómo colocar música en mis estados?

El proceso es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta de Spotify , escoger la canción que deseas escuchar y, antes de publicarla, personalizar el diseño y definir el fragmento exacto que deseas que se escuche en tu estado de WhatsApp, mismo que, cabe recordar, permanecerá visible durante 24 horas.