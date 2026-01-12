SEP confirma primer puente para enero 2026: estos días no habrá clases

Las y los alumnos, que forman parte de la educación preescolar, primaria y secundaria afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) , finalmente regresaron a las aulas después de un periodo vacacional, por lo que los padres se preguntan cuándo será el primer puente del 2026.

Los estudiantes disfrutaron de más de dos semanas de vacaciones correspondientes a las vacaciones de invierno, mismas que son las más importantes en este periodo escolar. Por tal motivo, ahora la SEP ha brindado detalles en torno a cuándo será el primer puente del año, el cual llegará en enero del 2026.

¿Cuándo será el primer puente de enero 2026, según la SEP?

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Educación Pública, el cual se presentó a mediados del año pasado, el primer puente del año llegará precisamente este mes. Será el viernes 31 de enero cuando los estudiantes de la SEP no tendrán que presentarse a las clases.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de frío en México?

|SEP Página Oficial

Según lo establecido por el calendario, los alumnos descansarán durante dicho día dado que en este se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar, misma que se realiza el último viernes de cada mes y que será la primera que se hace durante este año, por lo que restan pocos días para el primer puente del 2026.

Cabe mencionar que este será el único día de asueto estudiantil que los alumnos vivirán durante este primer mes del año, aunque vale decir que, a lo largo del calendario, la SEP explica que existirán otros días de descanso, mismos que se presentarán a lo largo de los siguientes meses antes del término del ciclo escolar.

¿Cuántos días de descanso habrá en febrero del 2026, según la SEP?

Debes saber que, de acuerdo con el calendario de la SEP, las y los estudiantes a nivel básico en México disfrutarán de dos días de descanso durante febrero del 2026. El primero de ellos es el lunes 2 de febrero, mientras que el segundo será el viernes 27 debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar.