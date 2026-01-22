Anuncian suspensión de clases para estudiantes por mini-vacaciones

La Secretaría de Educación Pública se ha vuelto tendencia en las redes sociales prácticamente desde el regreso a clases de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria al interior del país. Ahora, la SEP ha dado a conocer que planea un día sin clases para estos elementos antes del término de enero del 2026.

Como sabes, el calendario de la SEP se entrega desde mediados del año y, en este, se establecen los días de asueto escolar que habrá durante el siguiente ciclo en función de tareas o actividades administrativas o, bien, fechas especiales. Ahora bien, ¿por qué no habrá clases el próximo 30 de enero?

SEP revela por qué no habrá clases el viernes 30 de enero

De acuerdo con información del calendario escolar de la SEP, el siguiente día en el que los alumnos de educación básica al interior del país no tendrán clases será el próximo viernes 30 de enero. Con ello, los alumnos sumarán un día más de descanso después de volver de sus vacaciones de diciembre.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública señala que los estudiantes no irán a las aulas el viernes 30 de enero dado que, durante este día, se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar, misma que se realiza el último viernes de cada mes y que se convertirá en la primera de este año calendario.

Cabe mencionar que la Junta de Consejo Técnico Escolar permite que los maestros se reúnan para detallar temas respecto al mejoramiento estudiantil de cada uno de los alumnos. En otras palabras, mientras estos descansan sus profesores buscan alternativas más confiables para mejorar su experiencia en las aulas de clase.

¿Cuándo será el siguiente puente de la SEP?

El calendario escolar de la SEP detalla que el siguiente día de asueto estudiantil será el lunes 2 de febrero, pues aquí se conmemora la Constitución Mexicana. Del mismo modo, el siguiente día sin clases será el viernes 27 de febrero y guarda relación, una vez más, con la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Qué actividades hacer durantes las mini-vacaciones?

Si eres fanático del arte y la cultura, puedes visitar la exposición "Fijar el Tiempo", misma que se presentará hasta el 8 de febrero en el Palacio de Cultura Citibanamex - Palacio de Iturbide.

Otra opción es disfrutar de "El Ojo Desarmado", la cual es una exposición que refleja cómo, desde lo más cotidiano, existe un sistema que, de cierta forma, condiciona qué vemos y cómo lo vemos. Este se presentará hasta el 22 de marzo en el Centro Cultural España.