Usuarios confirman nueva ESTAFA mediante Whatsapp: “parece un mensaje de la propia app”
Distintos usuarios en redes sociales han dado a conocer un nuevo método de estafa en WhatsApp en el que se manda un mensaje que simula ser de la aplicación.
WhatsApp cuenta con millones de usuarios alrededor del mundo, y muchos de estos se encuentran en países de habla hispana. No obstante, y cuando parecía que el 2026 había iniciado sin problemas mayores, recientemente algunos de estos dieron a conocer un nuevo método de estafa que podría volverse tendencia en próximas semanas.
WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea por internet que tiene la capacidad de comunicar a dos o más personas sin importar la distancia entre ellas. En ese sentido, vale decir que la comunicación entre estas se puede dar mediante mensajes de texto, notas de audio, videos, imágenes o, incluso, stickers.
¿Cuál es la nueva estafa de WhatsApp?
De acuerdo con un reportaje de Mirror, distintos usuarios en redes sociales han dado a conocer que existe un nuevo método de estafa en WhatsApp que tiene como nombre “emparejamiento fantasma”, el cual consiste en un supuesto mensaje que la misma aplicación de Meta enviaría, siendo este realmente un intento de los ciberdelincuentes por entrar a tu perfil.
Te puede interesar: ¿Cómo editar mensajes mediante WhatsApp paso a paso?
@delitoseconomicospy ⚠️ ¿Recibiste un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado? 🚨 ¡CUIDADO! Estás a un paso de ser víctima de una estafa digital. Ese código es único. Si lo compartís, le estás abriendo la puerta a los delincuentes. 🔒 Nunca compartas tu código de verificación. Ni con amigos, ni con supuestos técnicos. Activá la verificación en dos pasos y protegé tu cuenta. 📲 Tu seguridad digital empieza contigo. #policia #cybercrime #paraguay #whatsApp #estafa ♬ sonido original - delitoseconomicospy
Se sabe que este mensaje tiene como planteamiento principal que tu cuenta “está en riesgo”, por lo que debes protegerla para garantizar tu seguridad. Esta situación, en principio, preocupa a los seguidores de WhatsApp, mismos que con esta situación hacen caso a lo que el ciberdelincuente les solicita.
Esta misma estafa también cuenta con una arista distinta, la cual consiste en que una persona de tu lista de contactos manda un mensaje con el mensaje “te envié un código por error, ¿me lo puedes devolver?”. Por supuesto que, en ambos casos, no existe información verídica respecto a lo que ocurre, por lo que debes prestar atención al respecto.
Si recibes un código y lo reenvías tal y como se pide, lo que ocurre es que vinculas tu cuenta al dispositivo del ciberdelincuente. Una vez aquí, el estafador tiene acceso total a tu cuenta de WhatsApp, por lo que, además de leer los mensajes, también puede analizar las fotos que has enviado y enviar mensajes a través de tu nombre.
¿Qué recomendaciones lanza WhatsApp para evitar fraudes o estafas?
Si consideras que estás a punto de ser estafado mediante WhatsApp, la aplicación de Meta recomienda que analices a la perfección el número de donde se manda este mensaje. Si no conoces el mismo, la aplicación recomienda hacer caso omiso al mismo para evitar contratiempos con tu cuenta a corto plazo.