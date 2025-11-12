Visa Americana: Estos son los nuevos y complicados requisitos que Estados Unidos solicitaría en 2026

La visa americana está convertida en uno de los trámites más importantes para el ciudadano mexicano que desea visitar territorio estadounidense por motivos de salud, trabajo, familia o simple ocio. Ahora, se sabe que Estados Unidos podría establecer nuevos requisitos de cara al 2026.

Como sabes, el trámite para la visa americana se ha vuelto uno de los más complicados, sobre todo, al interior del país debido a los atrasos que se han visto desde hace algunos años. Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha amagado con la implementación de nuevos requisitos para el 2026. ¿Qué tan cierto es esto?

¿Habrá nuevos requisitos para el trámite de la visa americana en 2026?

Según informa el portal Terra, las autoridades de Estados Unidos analizan la posibilidad de contar con nuevos requisitos para el trámite de la visa americana para el 2026, mismos que se enfocan, principalmente, en la toma de ADN y de datos biométricos para su posible llegada a territorio norteamericano.

Te puede interesar: ¿Qué se necesita para obtener la visa americana sin entrevista?

La fuente menciona que existe una propuesta de parte del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la cual tiene como medida principal la implementación de nuevos requisitos para los trámites migratorios que estén relacionados a estos datos biométricos.

Su objetivo, según se cuenta, es modernizar la verificación de identidad de cada ciudadano mediante el reforzamiento de la seguridad nacional y, con ello, combatir el fraude. Ante ello, vale decir que la toma de datos biométricos y ADN, hasta el momento, sigue sin ser oficial para el próximo año.

¿Qué beneficios traerían estos nuevos requisitos para la visa?

Los nuevos requisitos fortalecerían la capacidad de verificar el historial penal y los antecedentes de cada persona que desee tramitar su visa americana rumbo al 2026, lo cual ayudaría a confirmar o, bien, negar esta solicitud. Si se analiza y verifica la propuesta, Terra señala que estos nuevos requisitos podrían implementarse a finales del próximo año.