Estos son los principales riesgos de compartir fotos en grupos familiares de WhatsApp

Se ha hecho común que millones de usuarios a nivel mundial cuenten con varios grupos de WhatsApp, entre los que destacan los chats con amigos, los laborales y, a su vez, los familiares. Ahora bien, ¿te has preguntado cuáles son los riesgos más importantes al momento de compartir fotos en esta clase de grupos?

Una de las razones por las cuales WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada en México y una de las más populares a nivel mundial guarda relación con la forma en cómo nos podemos comunicar con distintas personas sin importar su distancia, lo cual permite que tengamos chats o grupos con familia que no vemos comúnmente.

¿Qué riesgos hay de compartir fotos en grupos familiares de WhatsApp?

Lo primero a tener en cuenta es que, normalmente, en estos chats familiares existen niños o personas de la tercera edad que no cuentan con una conexión tan estable con la tecnología. Este es un punto importante, pues los ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación para buscar fraudes en WhatsApp mediante estos grupos.

Esto puede suceder a través del acto de compartir fotografías en el entorno familiar que tengan que ver con cuestiones íntimas, confidenciales o privadas, así como documentos sensibles para la familia. Una vez que estos se comparten, es posible que los ciberdelincuentes hagan uso de estos para buscar una estafa con las personas menos ajenas a la tecnología en esta aplicación.

Esto se da de tal forma, principalmente, por el sentimiento de cercanía que existe en este nicho familiar, lo cual hace que los métodos de seguridad de WhatsApp se relajen un poco. Por tal motivo, resulta fundamental reforzar estos para que los archivos compartidos no lleguen a manos equivocadas en un futuro a corto y mediano plazo.

¿WhatsApp ha tenido mayor demanda a raíz de la pandemia por el Covid-19?

La nueva normalidad que la sociedad vive a raíz de la llegada de la pandemia por el Covid-19 hizo que muchos trabajadores comenzaran a realizar sus actividades laborales desde su hogar. Por tal motivo, para mantenerse en constante comunicación con sus jefes se han creado grupos laborales de WhatsApp que se han vuelto cada vez más comunes entre los usuarios.