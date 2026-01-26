Este es el truco viral de WhatsApp que ayuda a ocultar los chats sin archivarlos ni borrarlos

Una de las razones por las que WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita de hombres y mujeres por igual deriva de la capacidad que la app tiene para poder comunicarse sin importar la distancia entre dos o más personas, lo cual hace que la misma sea utilizada para aspectos laborales, sociales, amorosos o familiares.

Tal situación ha hecho que distintos usuarios a nivel nacional e internacional cuenten con distintos mensajes o chats que, en ocasiones, no desean que otras personas -que no sean ellos- puedan observar. Ante este hecho, WhatsApp cuenta con un truco viral para ocultar estos chats sin tener que borrarlos o archivarlos.

¿Cómo ocultar los mensajes de WhatsApp sin archivarlos o borrarlos?

Son millones de personas las que utilizan WhatsApp a fin de continuar con sus actividades diarias, lo cual hace de esta app una herramienta prácticamente indispensable en pleno 2026. Bajo este argumento, con el paso del tiempo la aplicación ha lanzado algunos trucos que facilitan a los usuarios el “ocultar” sus chats sin que tengan que borrarlos por completo.

Esta función tiene como nombre bloqueo de chats, y sirve como una capa adicional en cuestiones de seguridad dentro de la misma aplicación de WhatsApp. Una vez que activas esta función, la conversación desaparece de la lista principal y va directamente a una sección especial, la cual está protegida bajo un método de seguridad que tú mismo como usuario estableces.

Ten en cuenta que esta función es un paso más a la seguridad personal que WhatsApp planea para ti como usuario. Por tal motivo, este método te permite escoger entre distintas alternativas, entre las que destacan el reconocimiento facial, una huella, el nip o una contraseña que solamente sea de tu conocimiento.

¿Qué ocurre con los mensajes si utilizas este método?

El sistema planteado asegura que los chats se mantengan intactos mientras se evitan accesos de terceras personas . Por tal motivo, estos vuelven a aparecer únicamente cuando se accede a través de la carpeta correspondiente de WhatsApp. Recuerda que, para activarla, solo debes mantener presionado el chat que buscas ocultar, seleccionar el ícono de bloqueo y confirmar el método de seguridad de tu interés.