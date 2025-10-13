Así puedes escribir con letras de colores en WhastApp

En la mayoría de los dispositivos móviles del mundo la aplicación WhatsApp es una de las más utilizadas. A los beneficios que ofrece para comunicarse, esta herramienta suma diferentes funcionalidades y mejora la experiencia de sus usuarios constantemente por lo que escribir con letras de colores se torna como una gran novedad.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que ha logrado ganar lugar a lo largo y ancho del mundo. Se trata de una de las más utilizadas y con la cual no solo se pueden enviar mensajes, sino que además permite realizar video llamadas, llamadas y compartir elementos multimedia, entre muchas otras posibilidades.

¿Escribir con letras de color en WhatsApp?

Quienes tienen WhatsApp en sus dispositivos móviles pueden mejorar su experiencia de comunicación personalizando sus chats. Esto se debe a que la aplicación de Meta permite escribir con letras de colores, aunque no es algo que se pueda llevar a cabo de manera orgánica.

Para poder utilizar letras de colores en nuestros chats de WhatsApp los usuarios deben descargar la aplicación llamada Stylish Text. Con ella, que es totalmente gratuita, podrás personalizar tus comunicaciones y llevarte toda la atención.

¿Cómo escribir a color en WhatsApp?

La aplicación Stylish Text está disponible en Google Play y en App Store, dependiendo de si tengas un dispositivo Android o iPhone. Tras descargarla en tu teléfono, solo tienes que ingresar en tu WhatsApp y escribir tu mensaje en un chat.

El siguiente paso será dar clic en los tres puntitos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla y allí debes elegir “Stylish Text”. Desde aquí podrás elegir el color para tus letras y el estilo de texto que deseas utilizar, por lo que no se trata de una acción para nada complicada para personalizar tus mensajes en WhatsApp.

Cabe destacar que existen aplicaciones como BlueWords y webs como Fancy Text Generator que ofrecen la posibilidad de utilizar letras de color azul en tus chats y cambiarles el estilo de letras a tus conversaciones. Sin embargo, la más versátil para tu WhatsApp es Stylish Text.