WhatsApp lanza truco que permite ver varias veces las imágenes de un solo uso; ¿cuál es?

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, por lo que México no es la excepción. Una razón de esto guarda relación con la increíble gama de posibilidades que existen en la plataforma, destacando aquella que permite al usuario ver una imagen por una sola ocasión.

Esta posibilidad permite que un usuario vea una imagen solamente en una ocasión, misma que se utiliza para distintos factores sociales, laborales o incluso familiares. Sin embargo, ¿sabías que existe la forma de ver esta imagen en distintas ocasiones? Si quieres conocer más respecto a este método de WhatsApp, quédate con nosotros.

¿Cómo ver varias veces la imagen de un solo uso en WhatsApp?

Existe un truco que no todas las personas conocen y que, en esencia, permite ver en más de una ocasión las imágenes de un solo uso en WhatsApp. Lo anterior guarda estrecha relación con el archivo que se envió, mismo que permanece en el caché de la aplicación durante un breve periodo de tiempo.

Te puede interesar: Así puedes editar los mensajes mediante WhatsApp

Conociendo este hecho, el usuario tiene la posibilidad de acceder a estas imágenes a través del acceso a las opciones de almacenamiento de WhatsApp. Si esto es lo que deseas hacer, es necesario ingresar a los Ajustes para, posteriormente, ir a Almacenamiento y Datos, en donde darás clic al apartado Administrar Almacenamiento.

Una vez seleccionado el chat del contacto que envió la imagen, la foto que aparece más reciente es aquella que te envió “de un solo uso”. Por tal motivo, lo único que tienes que hacer es pulsar este archivo y ver la imagen cuantas veces lo desees pese a que el destinatario de la misma piense completamente lo contrario.

¿Este truco de WhatsApp se puede hacer en todos los dispositivos?

Debes tener en cuenta que este truco depende estrictamente del sistema operativo de tu celular, así como de la versión de WhatsApp que tengas y, finalmente, del tiempo que ha transcurrido entre el envío de la imagen y el deseo de volver a verla, pues su acceso solamente es de unos minutos antes de borrarse completamente.