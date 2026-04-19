Aquí tienes 3 remedios caseros para aliviar diarrea y vómito en temporada de calor

Cada época del año trae consigo problemáticas diversas, que en este caso se pueden traducir en enfermedades típicas de las altas temperaturas. Por ello, la propuesta de los remedios caseros indica 3 opciones que pueden ayudarte a contrarrestar los malestares provocados por estas fechas. Y sin más, estos son los remedios recomendados y el por qué funcionan para apoyo de tu cuerpo.

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¿Qué remedios naturales ayudan a combatir la diarrea y el vómito?

Aunque siempre es ideal acudir a un médico si la situación se está poniendo realmente complicada, se llama a mantener la calma y mantenerte lo mejor hidratado posible. Y si no hay fiebre o los síntomas se vuelven insostenibles, estos 3 remedios naturales harán maravillas con tu cuerpo, manteniendo una correcta alimentación.

Suero casero - Mezcla agua con limón, una pizca de sal y bicarbonato para reponer electrolitos y evitar la deshidratación severa.

Mezcla agua con limón, una pizca de sal y bicarbonato para reponer electrolitos y evitar la deshidratación severa. Agua de arroz - Hierve media taza de arroz en un litro de agua y bebe el líquido colado. Allí la clave es el almidón, que resulta muy efectivo para detener la diarrea.

Hierve media taza de arroz en un litro de agua y bebe el líquido colado. Allí la clave es el almidón, que resulta muy efectivo para detener la diarrea. Infusión de jengibre - Esta resulta importantísima para detener las náuseas y el vómito, pues sus propiedades resultan relajantes y antiinflamatorias.

¿Por qué estos remedios caseros funcionan contra el vómito y la diarrea?

La explicación sencilla dictamina que elementos como el arroz, el jengibre o el limón actúan como astringentes y antisépticos naturales que precisamente ayudan a cortar el malestar y recuperar el equilibrio de la microbiota. En resumen, los remedios caseros recomendados ayudan a que el cuerpo descanse y se recupere del estrés que provoca una intoxicación alimentaria.

Y es que esta temporada de altas temperaturas provoca que los alimentos se descompongan más rápido y así existan infecciones estomacales no deseadas. En ese sentido no significa solamente que las bacterias abunden en el ambiente, sino que al momento de que el cuerpo busca defenderse con el vómito o la diarrea, el cuerpo se deshidrata más rápido.