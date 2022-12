Sexta ola de COVID-19 en México: ¿Qué tan efectivas son las pruebas rápidas?

Hace 3 años que sucedieron los primeros casos y desde entonces han sido muchos los problemas derivados de esta pandemia. Hoy por hoy hay que volver a ciertos cuidados que creíamos habían quedado en el pasado ya que México atraviesa la sexta ola de COVID-19 y ante esto hay que preguntarse qué tan efectivas son las pruebas rápidas.

La especialista nos explica el aumento de casos de influenza y covid.

Producto del aumento de contagios han vuelto a aparecer ciertos miedos como también algunas prácticas que fueron comunes sobre todo en el 2020 y que tantos problemas nos trajeron. Hay gente que ha vuelto a usar cubrebocas en espacios cerrados, así como otras que regresaron a ciertas medidas de cuidado.

Ahora bien, hay una parte de la población que ha recurrido a estos test que, como muchas otras cosas relacionadas con esta pandemia, las cuales generan dudas y aquí estamos para responder a algunas interrogantes.

¿Qué tan efectivas son las pruebas rápidas?

Samuel Ponce de León, Coordinador de la Comisión Universitaria Para la Atención de COVID-19 de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), afirmó lo siguiente: “su efectividad depende de cuándo y cómo se hacen. Un resultado negativo en un momento en el que la circulación de estas subvariantes empieza a dispararse no quiere decir que la persona no esté infectada; únicamente significa que no se corroboró la positividad, pero no se descarta”.

El especialista continuó diciendo: “son efectivas en el periodo de sintomatología más intenso, pero pocos días antes y pocos días después, no identifican correctamente los antígenos”, precisó el investigador y agregó que “no nos podemos confiar en función de un resultado negativo obtenido con una prueba rápida”.

Tanto él como otros eméritos en el tema consideran que es necesario volver a utilizar cubrebocas , así como volver al distanciamiento social, medidas a las que tuvimos que atenernos en el inicio de la pandemia y que como precaución vale la pena realizarlas en este momento.

¿Cuál es la buena noticia para México? La buena noticia pasa porque México cuenta con un buen porcentaje de población que se ha administrado muchas dosis. Esto claramente ayuda para evitar desarrollar un cuadro grave de COVID-19 como también colabora el completar los calendarios de vacunación que las autoridades sanitarias han establecido. Cuidarnos depende de todos

