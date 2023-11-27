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FOTOS | Shakira desembolsa millonaria cantidad a Hacienda por otra querella de la fiscalía

La cantate rompió su cochinito para pagar las deudas que acumuló del pasado. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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