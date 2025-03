Shakira vuelve a enfurecer por Piqué; aseguran no quiso pagar un tutor para sus hijos

Cuando parecía que las cosas se habían calmado en los últimos días, un nuevo malentendido ha hecho que Shakira , nuevamente, esté enojada con Gerard Piqué, el padre de sus hijos. Y es que, mientras la colombiana se encuentra de gira por Latinoamérica, se ha dado a conocer que el español no habría querido pagar por un tutor que cuidara a los menores de edad.

Vale mencionar que, ahora mismo, Shakira se encuentra protagonizando su gira “Las Mujeres No Lloran World Tour”, evento que próximamente se presentará en México y que contará con alrededor de 31 canciones. Ante ello, los fanáticos aztecas esperan que la sudamericana no cancele ninguno de estos, tal y como ocurrió en otros países como su propia Colombia.

¿Qué hizo Piqué que molestó a Shakira?

En teoría, Gerard Piqué debía cuidar a Milan y Sasha mientras Shakira se encontraba de gira, en un acuerdo al que ambos habían llegado. No obstante, días después el exfutbolista español habría cambiado la jugada asegurando que no tenía el tiempo para hacerlo, motivo por el cual la colombiana no tuvo de otra más que llevarlos a su gira.

Con lo difícil que esto resulta, Shakira tuvo en mente contratar a un tutor que pudiera cuidarlos mientras ella estaba en los conciertos, por lo que pidió ayuda económica al exjugador del Barcelona. No obstante, a Gerard Piqué no le habría agradado la idea de que “un desconocido” cuidara a Sasha y Milan, por lo que no habría otorgado el dinero correspondiente para ello.

¿Qué respondió Shakira al respecto?

Vale mencionar que, hasta el momento, ni Gerard Piqué ni la propia Shakira han dado a conocer su postura al respecto de esta situación, por lo que sus fanáticos esperan que lo hagan en los próximos días. Lo que es un hecho es que, según el periodista Jordi Martín, una de las razones por las que la colombiana tuvo que cancelar algunos de sus primeros conciertos derivó de una discusión con el español, precisamente, por el cuidado de sus hijos, situación que le causó un malestar físico a la cantante.