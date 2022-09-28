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FOTOS | Piden ocho años de cárcel y millones de multa a Shakira por fraude.

Una preocupación más para Shakira. La cantante va a juicio por presunto fraude fiscal, ¡y piden ocho años de cárcel y millones de multa!

Por: TV Azteca

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