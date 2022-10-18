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FOTOS | Hijo de Shakira cobra a fans por una foto con su mamá.

Hijo de Shakira es captado tomándole fotos a su mamá con sus fans, ¡y cobrándoles por la imagen con la famosa! Te contamos.

Por: TV Azteca

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shakira tocando la bateria.jpg
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shakira Super Bowl.jpg
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