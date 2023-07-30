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FOTOS | Shakira e hijos cantan a todo pulmón "El Rey"

Durante un juego de béisbol, la barranquillera e hijos entonaron una clásica de Don Vicente Fernández. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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