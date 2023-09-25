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FOTOS | Shakira le echa más leña al fuego al recordar a los "jefes de mi***"

La cantante celebró el éxito de “El jefe” con nueva pedrada. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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