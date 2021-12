FOTOS | En la casa del príncipe William suena el "Waka Waka" de Shakira.

La cantante colombiana usó sus redes sociales para enviarle un lindo mensaje a Charlotte: "¡Estoy tan contenta de que te guste mi música Princess Charlotte!”.

El príncipe William confesó que a sus hijos el príncipe George, 8, la princesa Charlotte, 6 y el príncipe Louis, 3 son fans de Shakira y que bailan al sonido de su música, por lo que la cantante colombiana le mandó un mensaje a la pequeña.

Fue en el durante el nuevo episodio de la serie en audio Time to Walk de Apple Fitness + que el príncipe William reveló aspectos muy especiales y hasta el momento desconocidos de su familia, principalmente de sus hijos.

Mira la galería completa.

“Lo que me ha sorprendido es lo mucho que mis hijos ya han heredado el amor de mi familia por la música”, indicó el esposo de Kate Middleton a la revista Town & Country.

“La mayoría de las mañanas hay una pelea masiva entre Charlotte y George sobre qué canción se toca por la mañana. Y ahora tengo que priorizar básicamente que un día alguien lo haga y otro día sea el turno de otra persona. Entonces George se pone en marcha, luego Charlotte lo consigue. Así es su emoción por la música”, aseveró el hijo de Lady Di.

Te puede interesar: Por qué Shakira no se casa con Piqué a pesar de ya tener 2 hijos con él.

El duque dijo que sus hijos son fanáticos de la canción de 2010 de Shakira Waka Waka (This Time for Africa): “Hay muchos movimientos de cadera. Hay muchos disfraces. Charlotte, en particular, corre por la cocina con sus vestidos y cosas de ballet y todo”.

“Se vuelve completamente loca con Louis siguiéndola tratando de hacer lo mismo. Es un momento realmente feliz en el que los niños simplemente disfrutan bailando, jugando y cantando”, agregó el miembro de la familia real.

Te puede interesar: 43 años y Shakira sigue rompiendo las redes con sus espectaculares bikinis

Al respecto Shakira ya reaccionó e indicó que está feliz de saber que la hija del príncipe William y Kate Middleton, la princesa Charlotte, de 6, es seguidora de su música.

La intérprete de “Pies Descalzos” utilizó su cuenta personal de Twitter para mandarle un mensaje a la pequeña princesa: "¡Estoy tan contenta de que te guste mi música Princess Charlotte!” .

Cabe destacar que el año pasado Shakira participó en una videollamada con el príncipe William como parte de ‘The Earthshot Prize’ en el que hablaron de la importancia de la conciencia ecológica, de sus hijos y demás.

Te puede interesar: La diferencia de edad no es un obstáculo para Shakira y Piqué.