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FOTOS | Shakira lanza un dardo a Clara Chía en su último post de Instagram.

La colombiana provocó una fuerte discusión entre los usuarios de las redes sociales.

Por: Maribel Velázquez

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