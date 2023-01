A lo Shakira, Miley Cyrus canta sobre su relación con Liam Hemsworth.

Después de que Shakira alzara la voz y se expresara a través de la música sobre su relación y ruptura con Gerard Piqué con temas como “Te felicito”, “Monotonía” y recientemente “BZRP Music Sessions 53”, Miley Cyrus ha decidido hacer lo propio y lanzó su propia tiradera pero contra Liam Hemsworth.

Drake Bell puede ganarse una horchata si adivina si las frases que le dice El Capi son de una película o una canción de reggaetón.

Miley Cyrus, quien cerró la pasada edición del Corona Capital en la Ciudad de México, se ha vuelto tendencia con su nuevo sencillo “Flowers”, la cual lleva una clara dedicatoria al actor Liam Hemsworth y cuyo matrimonio describió como “un desastre”.

¿De qué trata “Flowers”, la nueva canción de Miley Cyrus? La canción es una historia de amor que, como ya ha contado en anteriores ocasiones la propia cantante, fue un desastre. Por ello, decidió desahogarse a través de la música tal como lo hiciera Shakira.

Para empezar, la fecha de lanzamiento de “Flowers” no es casualidad, ya que este 13 de enero cumple años Liam Hemsworth (33), pero también por la letra, en la que Miley Cyrus le canta al amor propio tras una relación tóxica.

El tema cuenta con múltiples referencias a Liam Hemsworth, con quien estuvo casada de 2018 a 2019, aunque la propia cantante reconoció en su momento que estuvieron juntos desde el año 2016.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Miley Cyrus?

“Éramos buenos, éramos oro,

Como ese sueño que no se puede vender.

Teníamos razón hasta que no la tuvimos,



Construimos un hogar y lo vimos arder.

No quería dejarte, no quería mentir.

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

puedo comprarme flores a mí misma.

Escribir mi nombre en la arena.

Puedo hablar conmigo misma durante horas,

Decir cosas que no entiendes

Puedo llevarme a bailar a mí misma,



Y puedo tomar mi propia mano.

Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes,

Puedo amarme mejor.

Puedo amarme mejor, cariño,

Puedo amarme mejor.

Puedo amarme mejor, cariño.

Pinto mis uñas, rojo cereza

A juego con las rosas que dejaste.

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Perdono cada palabra que dijiste…

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Miley Cyrus expresa su sentir tras su matrimonio con Hemsworth, pues anteriormente lanzó “WTF Do I Know”.

¿Cuáles fueron las líneas que dedicó a Liam Hemsworth?

Se sabe que una de las principales razones de su divorcio fue el incendio de su casa, hecho al que hace referencia en “Flowers”. En aquel entonces, Miley reconoció que en el incendio de su casa perdió todo, incluso sus canciones, guiones de series, fotografías, pero también sufrió un severo cambio en su voz. Pero también hace referencia a “When i was your man” de Bruno Mars, tema que le dedicó Liam.