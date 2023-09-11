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FOTOS | Shakira no solo canta, baila y compone, ¡también hace contorsionismo!

La colombiana dejó al descubierto que puede ejecutar posturas, contorsiones y movimientos difíciles con su cuerpo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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