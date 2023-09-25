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FOTOS | Shakira lanza discreta pedrada a madre de Piqué en "El jefe"

La madre del exfutbolista Piqué aparece entrelíneas en la última canción de Shakira. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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