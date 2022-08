Las cosas entre ambos han llegado a su fin, pero no así los trámites finales de su separación. Entre medio siguen sucediendo situaciones llamativas y una de ellas es esta polémica reacción de Shakira al video donde Piqué besa a su novia.

A mediados de 2022 la colombiana y el catalán confirmaron que su relación había llegado a su fin luego de más de 10 años juntos. En el comunicado donde establecían que las cosas se habían terminado también dejaban en claro que pretendían que fuera respetada la intimidad de ambos, así como establecían que no había nada más importante que el bienestar de Sasha y Milan, sus hijos.

Ahora bien, ambos han continuado con sus vidas y el defensor del Barcelona aparenta estar inmerso en una nueva aventura sentimental.

¿Cuál fue la polémica reacción de Shakira al video donde Piqué besa a su novia?

La cantante había llegado a un acuerdo con el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 de que no se iban a difundir fotos con otras personas mientras terminaran los trámites correspondientes al fin de su relación. Pero, el futbolista no cumplió con esa parte pues ya se deja ver con Clara Chia Marti, su nueva novia.

La intérprete de Ojos Así, Suerte y otros tantos hits tuvo una mala reacción al video que se filtró de Gerard Piqué besando a la que podría ser su nueva novia de 23 años, la misma a la que conoció en su empresa Kosmos y que al parecer ya llevan varios meses de conocer, pues en dicho metraje, ambos se ven muy cómodos y cariñosos, sin importarles el qué dirán.

Las versiones indican que Shakira tuvo un arranque de furia, pues nuevamente el futbolista no habría cumplido el acuerdo que tenían donde no podían mostrarse en público con sus nuevas respectivas parejas, recalcando que este pacto se hizo con el fin de no afectar a sus hijos, pues podrían sufrir algún daño psicológico. En definitiva, esto no hace bien a lo que está siendo un proceso de separación un poco más difícil de lo que se esperaba y claramente seguirá corriendo más agua en el río.

